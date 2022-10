Especialistas: China aprende com Ocidente como usar sanções para 'proteger seus interesses’

A China tem se insurgido contra a política de sanções unilaterais do Ocidente, defendendo a colaboração internacional face à pressão desses países. Durante seu discurso no 20º Congresso do Partido Comunista da China, o líder chinês Xi Jinping prometeu que o país responderá a qualquer forma de hegemonia ou uso de força .

“A China já está ‘aprendendo’ com as grandes potências ocidentais como usar as sanções para exercer pressão quando precisa proteger seus interesses. É evidente que a China não usará esta estratégia de forma proativa, nem abusará dela”, apontou Lomanov à Sputnik, acrescentando, no entanto, que responderá na mesma moeda contra medidas como taxas alfandegárias, barreiras comerciais e sanções pessoais a políticos e funcionários.

O especialista vê tais ações por parte do Ocidente como tentativas de aproveitar o que considera ser sua superioridade nas áreas tecnológica, econômica, financeira e bancária. A China desconhece essa filosofia, mas os políticos e economistas do país desenvolverão medidas de proteção após o 20º Congresso do Partido Comunista da China que serão construídas com base nas necessidades dos Estados que participarem das sanções antichinesas, para as dissuadir, segundo o vice-diretor do IMEMO.