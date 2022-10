Inflação levando a insegurança alimentar ‘horrível’ — FMI — CMIO

Mais de 120 milhões de pessoas na África Subsaariana estão sob ameaça, alerta chefe do FMI na África

Cerca de 123 milhões de pessoas, representando 12% da população da África Subsaariana, enfrentam insegurança alimentar aguda até o final deste ano, de acordo com o Regional Economic Outlook semestral do FMI publicado na sexta-feira.

O número de pessoas que devem ser desafiadas pela falta de acesso a alimentos adequados este ano terá um aumento de 50% contra 82 milhões de pessoas afetadas antes da pandemia. O aumento dramático é atribuído ao forte golpe do coronavírus e aos efeitos colaterais do conflito Rússia-Ucrânia, juntamente com o agravamento da agitação e da seca em algumas partes da África Subsaariana.

“O que realmente nos preocupa é o fato de que isso está se somando a todo o deslocamento causado pela pandemia”. Abebe Selassie, diretor do Departamento Africano do FMI, citado pela Reuters.

“Eu estava no Chade e realmente as condições que você viu lá em termos de segurança alimentar são realmente muito, muito horríveis”. ele disse, acrescentando que a Etiópia, a Somália e partes do Quênia estão a caminho de uma quinta estação chuvosa fracassada, enquanto a fome está se aproximando na Somália.

A inflação anual dos preços dos alimentos na região ficou em mais de 10% desde o segundo semestre do ano passado, e a nova perspectiva econômica do FMI nesta semana revisou sua previsão de inflação regional em dois pontos percentuais para 8,7% em 2022.

A instituição com sede em Washington cortou as perspectivas de crescimento do PIB em 0,2 pontos percentuais para 3,6%, uma queda significativa em relação à expansão de 4,7% em 2021, tendo alertado que Nigéria, Gana, Etiópia, Malawi e Zimbábue podem precisar aumentar as taxas de juros mais rapidamente ou mais decisivamente.

“É um ato de equilíbrio delicado que os bancos centrais enfrentam”, disse Selassie. “A inflação é esse imposto insidioso, insidioso, sobre os mais pobres.”

