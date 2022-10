Banco Central do G20 sedia o dólar americano – mídia — CMIO

O regulador quer reduzir a dependência dos mercados financeiros indonésios no dólar

O banco central da Indonésia se manifestou contra o uso do dólar americano em transações de exportação e importação e pediu uma mudança para moedas locais em pagamentos internacionais para reduzir a dependência do dólar, informou o portal de notícias Tempo.co na sexta-feira.

A maioria das transações comerciais internacionais da Indonésia são realizadas em moedas estrangeiras, predominantemente o dólar, de acordo com Nugroho Joko Prastowo, chefe do Escritório Solo do Banco da Indonésia, conforme citado pela mídia local.

“90% dos acordos de exportação-importação são em dólares americanos, quando na verdade o valor das exportações diretas da Indonésia para os EUA é de apenas 10%, e o valor das importações dos EUA é de apenas 5%”, o funcionário disse a jornalistas depois de abrir uma sessão sobre ‘Utilizando a Liquidação em Moeda Local (LCS) para Aumentar a Eficiência de Exportação-Importação da Grande Região Solo’.

Ele disse que as transações em moedas estrangeiras incorrem em custos de conversão e, quando são em dólares, “a taxa de conversão é dobrada”, sugerindo que um sistema de pagamentos bilaterais em moeda local poderia resolver o problema.

O funcionário disse que quatro países concordaram em utilizar o LCS com a Indonésia até agora, a saber, China, Japão, Tailândia e Malásia.

“Cingapura foi planejada, embora não tenha sido totalmente implementada, e em breve as Filipinas. Atualmente, a implementação do LCS com a Arábia Saudita também está sendo explorada”, ele disse.

A Indonésia sediará o fórum internacional do G20, reunindo 19 países e a União Europeia, nos dias 15 e 16 de novembro na ilha de Bali. A Indonésia ocupa atualmente a presidência do grupo das principais economias.

