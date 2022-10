A ‘vovó do terror’ alemã é presa por causa da ‘trama’ do Kaiser – CMIO

Uma mulher de 75 anos é suspeita de liderar um grupo terrorista que busca incitar a guerra civil e desmantelar o moderno estado alemão

A polícia alemã prendeu uma mulher de 75 anos que supostamente planejou encenar um golpe de Estado e restaurar o regime monárquico, confirmaram as autoridades do país nesta quinta-feira.

De acordo com a polícia do sudoeste da Renânia-Palatinado, Elisabeth R, cujo nome completo não foi divulgado, é suspeita de ser a líder de uma célula terrorista. O grupo supostamente planejava causar “condições de guerra civil” na Alemanha, sabotando sua infraestrutura energética. Os apagões generalizados resultantes foram destinados a ajudar os rebeldes a derrubar o governo democrático do país, disse a polícia.

O grupo também aparentemente tentou sequestrar o ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, “possivelmente matando seus guarda-costas” no processo. O político é impopular com a extrema-direita alemã devido à sua aplicação rigorosa das restrições do Covid-19 durante a pandemia.

O suspeito foi preso na quinta-feira em sua casa na Saxônia, no leste do país. Na sexta-feira, Elisabeth, que já havia sido apelidada de ‘vovó do terror’ pela revista Bild, foi levada a um tribunal federal em Karlsruhe, sudoeste da Alemanha. Lá, ela foi fotografada ao sair de um helicóptero segurando apenas um saco de papel.













O mandado de prisão afirmava que Elisabeth R estava envolvida em atividades de recrutamento e coordenava o grupo, dando ordens aos membros para adquirir explosivos e armas, ao mesmo tempo em que indicava prazos específicos para a execução de seus planos.

De acordo com o Sueddeutsche Zeitung, o suspeito, que se acredita ser um professor aposentado, era responsável pelo chamado movimento Reichsburger, que nega a existência de um estado alemão moderno. Em um exemplo, ela assinou uma carta aberta, argumentando que o Tratado de Versalhes de 1919, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, é ilegal, e os cidadãos do país ainda vivem no Reich alemão com base na Constituição de 1871.

Elisabeth R foi presa depois que a polícia alemã deteve quatro outros membros ligados ao complô em abril. Na época, a polícia encontrou uma arma Kalashnikov e um uniforme nazista da SS em uma das casas dos suspeitos. Comentando o incidente, Lauterbach disse que “esta é uma pequena minoria em nossa sociedade, mas eles são altamente perigosos”.