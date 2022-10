Canal de TV explica compra de pinturas de Hitler — CMIO

O Channel 4 da Grã-Bretanha defendeu o projeto, dizendo que ajuda a explorar “os limites” da liberdade de expressão na arte

Um controverso programa de TV do Reino Unido oferecerá ao seu público a chance de destruir as pinturas de Adolf Hitler, bem como obras de arte de outros “artistas moralmente desprezíveis,” Canal 4 confirmado na sexta-feira. A declaração, citada pelo Evening Standard, ocorre em meio à indignação pública por suposta “banalização dos horrores do nazismo” pelos criadores do programa.

De acordo com um porta-voz do Channel 4, o debate televisionado ‘Jimmy Carr Destroys Art’ representará “uma exploração ponderada e matizada dos limites da liberdade de expressão na arte” pois permitirá ao público em estúdio decidir sobre o destino de várias peças.

“Ele fala diretamente com o debate atual sobre a cultura do cancelamento e está em uma longa tradição de programação do Channel 4 que busca envolver um público amplo com as maiores e mais espinhosas questões éticas e culturais”, disse. disse o porta-voz.

O Canal 4 revelou anteriormente que também havia adquirido um vaso de Pablo Picasso, juntamente com obras de arte do pedófilo condenado Rolf Harris e do abusador sexual Eric Gill. Não divulgou mais detalhes sobre os objetos, nem sobre seus preços, apenas dizendo que foram comprados “de casas de leilões respeitáveis.”

“Há defensores para cada obra de arte. Então você tem um defensor de Hitler. Haverá alguém argumentando não por Hitler, mas pelo fato de que seu caráter moral não deve decidir se uma obra de arte existe ou não.” Ian Katz, diretor de programação do Channel 4, explicou em entrevista ao The Guardian no início desta semana.













Ele revelou que se a pintura de Hitler sobreviver ao show, o Channel 4 “adequadamente” descartá-lo.

O show, no entanto, provocou um debate público antes mesmo de ir ao ar. Olivia Marks-Woldman, executiva-chefe do Holocaust Memorial Day Trust, afirmou que tornar Hitler “um tópico de entretenimento leve” foi “profundamente inapropriado”.

“A questão de até que ponto a arte pode estar ligada a seus criadores é importante, mas este programa é simplesmente um golpe de valor de choque e não pode desculpar a banalização dos horrores do nazismo”, disse. ela disse à Sky News.

Marks-Woldman também criticou a escolha do apresentador, lembrando uma polêmica piada de Jimmy Carr de que um “positivo” aspecto do Holocausto foi o genocídio de “ciganos” pela Alemanha nazista. Sua observação foi publicamente condenada por muitos, incluindo o então primeiro-ministro Boris Johnson.

A Campanha Contra o Antissemitismo também expressou sua preocupação com os planos para o programa de Carr. O programa vai ao ar em 25 de outubro e, além da possível destruição de obras de arte por vários meios, contará com surpresas, acrobacias e experimentos públicos conduzidos por artistas proeminentes, anunciou o Channel 4.