Comparação de ‘arma maravilhosa’ da era nazista coloca alto funcionário alemão em apuros – CMIO

As pessoas que exigem que Berlim envie tanques para a Ucrânia estão delirando, acredita o chefe do Gabinete da Chanceler alemã, Wolfgang Schmidt

Críticos do governo alemão, que querem que Berlim forneça tanques de guerra para a Ucrânia, podem estar sofrendo de uma era nazista “Maravilhosa arma” síndrome, afirmou o chefe de gabinete do chanceler Olaf Scholz, provocando uma enxurrada de críticas de colegas políticos.

“Às vezes fico tentado a chamá-lo de ‘síndrome V-2’, que achamos que existe essa arma maravilhosa que fará as coisas desaparecerem”, Wolfgang Schmidt disse no início desta semana.

Ele estava se referindo ao foguete V-2 desenvolvido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e apelidado de “arma de vingança”. Foi usado em ataques contra Londres, Antuérpia e Liège que resultaram na morte de milhares de civis, segundo algumas estimativas.

Schmidt disse em um painel de discussão em Berlim na quinta-feira que agora, os tanques de batalha alemães Leopard 2 são vistos sob uma luz semelhante, o que não passa de uma ilusão.

Suas palavras provocaram uma reação irada da União Democrata Cristã (CDU) – o maior partido da oposição na Alemanha. “O que realmente está acontecendo na cabeça desse homem?” perguntou-se o chefe do partido, Friedrich Merz, referindo-se a Schmidt. Ele também pediu ao Chanceler Scholz para “deixe claro” que o governo não iria simplesmente fechar os olhos para tais “Absurdo.”













O porta-voz da política de defesa da CDU, deputado e coronel aposentado Roderich Kiesewetter, chamou as declarações de Schmidt de uma demonstração de “horrível ignorância”.

“Chanceler [Angela] Merkel teria demitido o chefe do gabinete do chanceler por tais declarações”, disse. Kiesewetter disse, acrescentando que, se Scholz apoia Schmidt nesta questão, “temos que nos preocupar com a reputação da Alemanha na UE e na OTAN.”

A chefe do comitê de defesa do parlamento alemão, a democrata livre Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ofereceu dar a Schmidt “algum conhecimento de armas”, acrescentando que ele poderia então “perceber rapidamente” que tal comparação é “não apenas completamente fora do lugar, mas também simplesmente errado.”

Kiev pediu repetidamente a Berlim armas pesadas, incluindo tanques de guerra, desde que a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia no final de fevereiro. A Alemanha até agora tem relutado em enviar tais veículos blindados para o país, enquanto enfrenta críticas internas por ser supostamente muito lenta para entregar ajuda militar a Kiev.