Espanha removeu ilegalmente migrantes de distúrbios na fronteira – relatório – CMIO

O Ministério do Interior espanhol insiste que seus oficiais estavam protegendo a fronteira do país de um “ataque violento”

O ombudsman de direitos civis da Espanha concluiu que os guardas rejeitaram indevidamente quase 500 imigrantes em sua fronteira com o Marrocos durante um violento motim em junho.

Cerca de 2.000 imigrantes invadiram uma cerca na fronteira que separa o Marrocos do enclave espanhol de Melilla em 24 de junho. Enquanto muitos conseguiram entrar no território espanhol, as autoridades marroquinas disseram que pelo menos 23 foram mortos, e grupos de direitos humanos acusaram guardas de fronteira espanhóis de remover centenas de pessoas violentamente.

O relatório do ombudsman, publicado na sexta-feira, ficou do lado desses grupos e repreendeu a polícia de fronteira espanhola. “A instituição conclui que 470 pessoas foram repatriadas na fronteira sem levar em conta as disposições legais nacionais e internacionais”, o relatório lido. A onda de migrantes, continuou, deveria ter sido processada individualmente, em vez de ser rejeitada em massa, e as autoridades espanholas deveriam estar mais bem preparadas para o “previsível” debandada.













O relatório não sugere como os guardas de fronteira poderiam ter processado individualmente centenas de migrantes em processo de cobrança.

O Ministério do Interior respondeu afirmando que os guardas de fronteira estavam “ataques violentos”, e essa “todas as rejeições de fronteira que ocorreram… ​​no perímetro fronteiriço entre Melilla e Nador foram realizadas dentro da mais estrita legalidade”, A Reuters informou.

A fronteira Melilla-Nador é uma das duas fronteiras terrestres entre Espanha e Marrocos, com a outra separando o país norte-africano do enclave de Ceuta. Como as únicas fronteiras terrestres da UE com a África, ambas as fronteiras são pontos de passagem populares para os migrantes que tentam chegar à Europa, e ambas foram palco de tentativas de travessia em massa nos últimos anos.

O relatório de sexta-feira é provisório e, com organizações de direitos humanos alegando brutalidade de guardas espanhóis, o ombudsman está buscando imagens adicionais do motim.