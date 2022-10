Vice-presidente búlgaro se opõe ao plano de Zelensky se dirigir ao parlamento – CMIO

Um discurso do presidente ucraniano só atrapalharia o trabalho dos legisladores, acredita Iliana Iotova

A vice-presidente búlgara Iliana Iotova expressou sua oposição aos planos de o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, discursar para parlamentares na sessão de abertura do parlamento recém-eleito do país. Tal movimento seria parte de um jogo político que apenas atrapalharia o trabalho normal da legislatura, disse ela a jornalistas no sábado.

Iotova disse que considerou “inaceitável” que Zelensky se dirija aos parlamentares búlgaros numa altura em que o seu próprio país atravessa “seus momentos mais difíceis”. Ela também disse que toda a ideia de tal discurso nada mais era do que parte de uma luta política interna na Bulgária.

“Como cidadão, senti certa licitação, brincando com temas políticos mais típicos de uma campanha eleitoral”, disse ela, acrescentando que os partidos no parlamento estavam aparentemente mais focados nas próximas eleições do que na formação de um novo governo. A composição do gabinete na Bulgária é determinada pelo parlamento, que escolhe os ministros entre seus deputados.













Os comentários seguiram uma discussão recente sobre permitir que Zelensky se dirigisse a parlamentares búlgaros via videolink durante a sessão de abertura do parlamento, marcada para 19 de outubro. Iotova disse que discussões anteriores sobre convidar a embaixadora da Rússia em Sofia, Eleonora Mitrofanova, para a mesma sessão de abertura o parlamento também fazia parte de jogos políticos internos.

“Não espero que isso se transforme em um escândalo diplomático, ninguém precisa de tais escândalos, mas estou me perguntando que tipo de pessoas são aquelas que poderiam criar tal situação”, disse. disse o vice-presidente. Não está claro se Zelensky faria um discurso aos parlamentares búlgaros se convidado.

Desde que a Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, Zelensky dirigiu-se repetidamente a vários parlamentos ocidentais, incluindo a Câmara dos Comuns britânica, o Congresso dos EUA, o Sejm polonês, o Bundestag alemão e o Parlamento Europeu, principalmente solicitando mais ajuda para a Ucrânia, incluindo suprimentos militares.

Em julho, no entanto, foi recusada ao presidente ucraniano a oportunidade de se dirigir ao bloco comercial sul-americano do Mercosul. Seu discurso virtual à União Africana em junho teria sido ouvido por apenas quatro dos 55 líderes africanos.