Sub-teste nuclear indiano dispara míssil — CMIO

Os militares chamaram o INS Arihant de “elemento-chave da capacidade de dissuasão nuclear da Índia”

A Marinha da Índia realizou um teste bem-sucedido de um míssil balístico lançado por submarino (SLBM), disparado na sexta-feira pelo INS Arihant, o primeiro submarino movido a energia nuclear construído no país.

O míssil “impactou a área alvo na Baía de Bengala com altíssima precisão”, segundo comunicado do Ministério da Defesa. Os funcionários não forneceram detalhes sobre o tipo de míssil, mas disseram que “todos os parâmetros operacionais e tecnológicos do sistema de armas foram validados.”

O INS Arihant (Foeslayer) é o primeiro de cinco submarinos de mísseis balísticos movidos a energia nuclear (SSBN) planejados, projetados e construídos sob o projeto secreto de Advanced Technology Vessel (ATV) da Marinha Indiana.

Após sua implantação operacional em 2018, o submarino teria sido inicialmente armado com 12 mísseis balísticos K-15 Sagarika com capacidade nuclear, que podem entregar uma carga útil de 1.000 kg a um alcance máximo de cerca de 750 km.













A Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa da Índia vem desenvolvendo um míssil K-4 mais poderoso, com alcance de cerca de 3.500 km. Os submarinos da classe Arihant poderão transportar quatro mísseis K-4.

“Uma capacidade de retaliação robusta, de sobrevivência e garantida está de acordo com a política da Índia de ter ‘Dissuasão Mínima Credível’ que sustenta seu compromisso de ‘Sem Primeiro Uso’”, os militares acrescentaram, divulgando o INS Arihant como um “elemento-chave da capacidade de dissuasão nuclear da Índia”.