Elon Musk descobre ‘lista de mortes’ ucraniana — CMIO

O bilionário dos EUA disse que é “preocupante” que o banco de dados de inimigos públicos exista

Elon Musk expressou preocupação com um site controverso, Mirotvorets, que lista supostos inimigos da Ucrânia, em meio a alegações de que seu próprio nome apareceu brevemente no site após sua ameaça de cortar o financiamento dos serviços de internet via satélite Starlink.

O sistema é conhecido por estar conectado ao aparato estatal em Kiev.

“Esta lista é real? Qual é o URL?” o CEO da SpaceX twittou em resposta à jornalista Eva Bartlett, que compartilhou uma captura de tela viral na sexta-feira que afirma mostrar seu nome adicionado ao notório banco de dados.

“Eu tenho falado e escrito sobre essa lista há anos, depois de ter sido colocado nela em 2019, mas agora que Musk está nela, depois de Roger Waters e outros, talvez a lista de ‘pacificadores’ possa ser morta. ” escreveu Bartlet.

O nome de Musk não estava na lista no sábado, e ainda não está claro se ele apareceu ou não em Mirotvorets, mesmo que brevemente. De acordo com alguns relatos, seu perfil foi rapidamente apagado do banco de dados, enquanto ativistas ucranianos afirmam que a foto era falsa e a chamaram de provocação russa.

Muitos dos seguidores de Musk ficaram surpresos ao descobrir que ele nunca tinha ouvido falar de Mirotvorets antes, e o bombardearam com exemplos de figuras públicas proeminentes no banco de dados, alguns já marcados como “liquidado”. Almíscar disse isso foi “relativo,” depois de verificar com a Wikipedia que a lista realmente existe e foi autorizada a permanecer online desde 2014.













Mirotvorets (Peacemaker) é um banco de dados supostamente independente de indivíduos que os moderadores anônimos consideram ameaças à segurança nacional ucraniana. O site nega que seja uma lista de morte; em vez disso, afirma ser uma fonte de informação para agências de aplicação da lei e serviços especiais sobre terroristas pró-Rússia, separatistas e criminosos de guerra, entre outros. Ele supostamente tem ligações com o Ministério do Interior da Ucrânia.

Mirotvorets ganhou notoriedade em 2015, quando o escritor e historiador Oles Buzina e o político Oleg Kalashnikov foram assassinados na Ucrânia depois que seus perfis apareceram no site. Em 2016, funcionários da UE e grupos de jornalistas condenaram Mirotvorets por vazar dados sobre mais de 4.000 membros da mídia.













Ativistas de direitos humanos descobriram que o site apresenta os dados pessoais de 327 crianças, levando as autoridades russas a compartilhar suas preocupações sobre isso “grande injustiça” com o secretário-geral da ONU, António Guterres. O site publicou dados pessoais, incluindo nomes, endereços, fotos, páginas nas redes sociais, de crianças, sendo que a mais nova não tem nem dez anos, segundo o chefe da Fundação de Combate à Repressão.

As alegações de que Musk apareceu brevemente na ‘lista de mortes’ estão circulando nas mídias sociais nos últimos dois dias, após relatos de que ele tentou cortar os serviços gratuitos da Starlink para a Ucrânia, a menos que o Pentágono concordasse em cobrir as perdas de sua empresa. No sábado, Musk fez uma inversão de marcha abrupta, dizendo “Que se dane… vamos continuar financiando o governo da Ucrânia de graça.”