Xi faz declaração sobre Hong Kong — CMIO

A China alcançou o controle total sobre Hong Kong, garantindo que a região administrativa especial seja administrada por “patriotas”, O presidente Xi Jinping disse em seu discurso de abertura no 20º Congresso Nacional do Partido Comunista em Pequim no domingo.

Pequim tirou Hong Kong do caos para um estado de ordem e o fez enquanto agia de acordo com as leis chinesas e locais, Xi insistiu na frente de 2.300 delegados no Grande Salão do Povo.

“Um país, dois sistemas” é a melhor solução para o território e deve ser respeitada a longo prazo, disse.

O presidente prometeu que o governo chinês ajudaria Hong Kong a se integrar ao continente e prosperar por causa dessa cooperação aprimorada.

Enquanto isso, Xi apontou que, apesar das mudanças recentes, Hong Kong ainda está sendo administrada por seu próprio povo e mantém um alto grau de autonomia.

O novo executivo-chefe pró-Pequim de Hong Kong, John Lee, foi empossado por Xi no início de julho. Lee, um ex-oficial de segurança, prometeu transformar a região administrativa especial em um centro de tecnologia internacional “alavancando e combinando os respectivos pontos fortes de Hong Kong e do continente.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Xi da China faz promessa a Taiwan

Este ano marca o 25º aniversário do retorno de Hong Kong à governança chinesa após mais de 150 anos de domínio britânico. De acordo com o acordo entre Pequim e Londres, o território teria uma forma de autogoverno e independência judicial por pelo menos 50 anos após a entrega em 1997.

No entanto, o Ocidente acusou a China de restringir essa autonomia e desmantelar as instituições democráticas locais. As tensões aumentaram em Hong Kong após a introdução de uma lei de segurança nacional em 2020 que levou a protestos violentos e pedidos de independência, o que acabou forçando Pequim a interferir.