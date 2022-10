Mídia: secretário de Defesa britânico pode renunciar se aumento de verba para Defesa for barrado

“Precisamos aumentar os gastos com defesa, mas não posso prometer a você aqui e agora sobre os tempos disso. […] A capacidade de longo prazo de financiar um aumento nos gastos com defesa dependerá da estabilidade da situação econômica e de uma economia em crescimento saudável”, afirmou o ministro segundo o Sky News.

Questionado se qualquer retrocesso nas metas de gastos com defesa seria uma questão de renúncia, uma fonte da defesa disse que Wallace faria a premiê manter as promessas feita s, relata a mídia.

Isso inclui um compromisso de aumentar os gastos com defesa para 2,5% do total do PIB do país até 2026 e depois para 3% até 2030, o que equivaleria a cerca de £ 157 bilhões (R$ 934 bilhões) extras em oito anos.