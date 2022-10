Taiwan responde ao discurso de Xi — CMIO

O gabinete da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, reagiu ao discurso do líder chinês Xi Jinping no congresso do partido, enfatizando que a ilha não recuará em sua soberania ou comprometerá sua democracia.

A maioria da população de 23,5 milhões de Taiwan rejeita o “um país, dois sistemas” abordagem, disse o escritório de Tsai em um comunicado no domingo. Pequim usa uma política semelhante para regular suas relações com as regiões administrativas especiais da China de Hong Kong e Macau.

A posição de Taiwan sobre manter sua soberania e governo democrático é “muito firme”, o gabinete do presidente enfatizou.

Um confronto militar entre Taiwan e China é “definitivamente não é uma opção para ambos os lados”, O escritório de Tsai apontou, acrescentando que Taipei estava disposto a trabalhar com Pequim para encontrar um “maneira mutuamente aceitável de manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan”.

No início do dia, Xi fez um longo discurso na sessão de abertura do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, no qual prometeu que Pequim “continuar a lutar pela reunificação pacífica com Taiwan”, mas acrescentou que “nunca prometeremos renunciar ao uso da força, e nos reservamos a opção de tomar todas as medidas necessárias”.

No entanto, esclareceu que o aviso não foi dirigido às pessoas da ilha, mas sim aos “forças externas” e a “poucos separatistas buscando a independência de Taiwan.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Xi da China faz promessa a Taiwan

Taiwan é autogovernada desde 1949, mas nunca declarou oficialmente a independência da China. Pequim considera a ilha parte de seu território.

As tensões entre Taipei e Pequim estão em alta desde a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan em agosto. A China disse que a medida era uma violação de sua soberania e emitiu uma resposta furiosa, lançando exercícios maciços no Estreito de Taiwan e impondo restrições comerciais na ilha.