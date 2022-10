“Eles o colocaram contra a parede.” Polacos indignados com declaração de Musk sobre a Ucrânia

Até o momento, cerca de 20.000 terminais Starlink foram transferidos para a Ucrânia. Musk disse que as operações relacionadas custaram à SpaceX US$ 80 milhões e, até o final do ano, esses custos ultrapassarão US$ 100 milhões.

O Pentágono disse estar em negociações sobre a internet via satélite Starlink na Ucrânia e considerou essencial que os militares locais continuem a ter recursos de comunicação espacial. No entanto, de acordo com um comunicado dos militares dos EUA, não apenas a empresa de Musk pode fornecer comunicações para as tropas ucranianas.