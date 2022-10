Irã emite alerta para Biden — CMIO

Tentativas de influenciar o país do exterior vão falhar, diz Itamaraty

Os EUA falharão em suas tentativas de incitar agitação e se intrometer nos assuntos internos do Irã, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Nasser Kanaani. Sua declaração vem depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, apoiou os protestos contra o governo em toda a República Islâmica.

Protestos e confrontos com a polícia eclodiram no mês passado depois que uma mulher de 22 anos, Mahsa Amini, morreu sob custódia após ser detida pela polícia de moralidade do Irã em Teerã por usar um “inapropriado” lenço de cabeça. Sua família alegou que ela havia sido torturada.

Kanaani acusou Biden no sábado de “apoiar os motins”.

“Dado o fato de que ele não gosta de conselheiros confiáveis ​​nem de boa memória, lembro-lhe que o Irã é tão forte e firme que não cederia às suas cruéis sanções e ameaças inúteis”. Kanaani disse, conforme citado pela Press TV.

O diplomata afirmou que a república islâmica “não se incomodará com as intervenções e [statements] de um político cansado da campanha fútil contra o Irã.”

“Juntos defenderemos a independência do Irã” ele adicionou.













Na sexta-feira, falando a repórteres em Portland, Oregon, Biden ligou para o governo iraniano “opressivo” e disse que ficou surpreso com “a coragem das pessoas e das mulheres que estão nas ruas”.

“Quero dizer, tem sido realmente incrível” disse Biden.

Os EUA já impuseram duas rodadas de sanções contra a polícia de moralidade iraniana e vários funcionários, incluindo dois ministros do governo, sobre o que chamou de “repressão violenta de protestos pacíficos”.

Pelo menos 240 pessoas foram mortas durante os protestos em todo o Irã, segundo a agência de notícias HRANA, que informa sobre questões de direitos humanos.

No sábado, um incêndio irrompeu dentro da prisão de Evin, em Teerã, em meio aos distúrbios, matando quatro detentos, disseram autoridades, culpando “confrontos” entre os presos para o incidente.

O relatório oficial do legista divulgado na semana passada, entretanto, disse que Amini entrou em coma e morreu de condições subjacentes e não de violência física. Um inquérito do parlamento iraniano chegou à mesma conclusão no domingo. O relatório também afirmou que a ambulância não conseguiu chegar a Amini rápido o suficiente por causa da multidão em frente ao escritório da polícia moral.