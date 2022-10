Xi Jinping: China planeja ter Forças Armadas de nível mundial até 2027

“Alcançar o objetivo de uma luta de cem anos para construir um exército dentro do prazo programado e acelerar a transformação do Exército Popular de Libertação da China é um requisito estratégico para a construção abrangente de um Estado socialista moderno”, disse o presidente chinês na abertura do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês.

Xi também ressaltou que é necessário reforçar as capacidades estratégicas da China para proteger a soberania do Estado, a segurança e os interesses de desenvolvimento.

Delegados aplaudem discurso do presidente chinês, Xi Jinping, durante a abertura do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, em Pequim, 16 de outubro de 2022

O Congresso do Partido Comunista da China reúne 2.296 delegados em Pequim para eleger os 200 membros do Comitê Central do partido. A expectativa é de que Xi Jinping seja novamente apontado como o secretário-geral do partido ao término do Congresso, o que deve ocorrer dentro de uma semana.