MOSCOU, 16 de outubro – RIA Novosti. O Ocidente não entende as consequências da vitória da Ucrânia no conflito com a Rússia e, portanto, não quer tal resultado, disse a jornalista americana-britânica Ann Applebaum na cúpula PGS22 na Alemanha. O vídeo do evento foi publicado pelo canal do YouTube do centro analítico Progressive Zentrum.