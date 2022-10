Várias pessoas ficaram feridas em protesto em Paris

No domingo, uma marcha foi realizada em Paris contra o aumento do custo de vida e a inação climática das autoridades a pedido do partido de esquerda de Jean-Luc Mélenchon França Insubjugada, o partido Europa-Ecologia-Verdes, o Partido Socialista , bem como vários sindicatos e associações. Entre as demandas dos manifestantes estão salários mais altos e benefícios sociais, congelamento dos preços da eletricidade, introdução de um imposto sobre lucros excedentes e investimento em projetos ambientais. Os manifestantes também se manifestaram contra o aumento dos preços dos combustíveis e alimentos e contra o aumento da idade de aposentadoria.