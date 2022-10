A política trans escocesa coloca as mulheres em perigo – JK Rowling – CMIO

O primeiro-ministro Nicola Sturgeon planeja permitir que adolescentes mudem de sexo sem avaliação médica

A autora de ‘Harry Potter’, JK Rowling, condenou um plano do governo escocês de permitir que quase qualquer pessoa mude legalmente de gênero sem um diagnóstico médico. O plano permitirá “homens predadores” nos espaços das mulheres, argumentou Rowling.

Se aprovado, o Projeto de Lei de Reforma do Reconhecimento de Gênero do Primeiro Ministro Nicola Sturgeon permitiria que qualquer pessoa com 16 anos ou mais que tenha vivido como seu “gênero adquirido” por três meses para a alteração da certidão de nascimento, descartando a exigência prévia de diagnóstico médico de disforia de gênero, condição médica que se refere à sensação de desconforto com o próprio gênero.

O projeto foi criticado pela Comissão de Igualdade e Direitos Humanos do Reino Unido e por ativistas feministas.

Apesar de se chamar de “feminista de verdade”, O esturjão é “atropelando os direitos das mulheres e meninas” com seu projeto de lei, Rowling argumentou em um editorial do Sunday Times.













“Na Escócia, pode ser mais fácil mudar o sexo na certidão de nascimento do que no passaporte.” Rowling escreveu. Como consequência, ela continuou, “homens intactos” que não fizeram nenhuma cirurgia de mudança de sexo ou tratamento hormonal poderão entrar “em espaços femininos como banheiros públicos, vestiários, centros de apoio ao estupro, refúgios de violência doméstica, enfermarias de hospitais e celas de prisões que até então eram reservadas para mulheres.”

Rowling observou que, a partir de 2019, 90% dos crimes sexuais cometidos em vestiários aconteceram naqueles que eram neutros em termos de gênero. Além disso, ativistas alertaram que as detentas enfrentam um risco aumentado de agressão sexual depois que o Supremo Tribunal do Reino Unido decidiu no ano passado que os presos do sexo masculino que se identificam como transgêneros podem ser alojados em prisões femininas, mesmo aquelas detidas por crimes sexuais.

“Se alguma mulher ou menina sofrer voyeurismo, assédio sexual, agressão ou estupro em consequência das novas regras frouxas do governo escocês, a culpa será inteiramente dos que estão em Holyrood”. Rowling concluiu, referindo-se ao parlamento da Escócia.

Rowling não é estranha a críticas por sua postura em questões de transgêneros e recebeu ameaças de morte e estupro de ativistas trans em várias ocasiões.