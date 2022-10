Crise de energia vai gerar extremismo – presidente da Baviera – CMIO

Os partidos políticos da Alemanha devem mostrar uma frente unida ou arriscar a ‘desestabilização da democracia’, adverte Markus Soder

O aumento vertiginoso dos custos de energia pode levar a um aumento do sentimento extremista em toda a Alemanha, disse o presidente da Baviera, Markus Soder, ao Bild am Sonntag no domingo.

“A mistura de crises, como energia e coronavírus, pode levar a sobrecarga e desestabilização da democracia“, disse ele, incitando “partidos democráticos” para “tomar uma posição clara, discutir menos e encorajar os cidadãos.”

Soder apontou o crescente sucesso eleitoral do partido de direita AfD como prova de que o extremismo está em ascensão. Ele defendeu um teto para os preços do gás e alívio financeiro para os cidadãos, bem como ajuda a pequenas e médias empresas para evitar o crescente sentimento antigoverno. Cerca de 15.000 lojas alemãs estão à beira do fechamento devido aos crescentes custos de energia, de acordo com a Der Spiegel.













O ministro da Economia, Robert Habeck, e o ministro das Finanças, Christian Lindner, também devem parar de discutir sobre o futuro da energia nuclear no país, continuou Soder. Ele insiste que o governo deve estender a operação das usinas nucleares restantes até pelo menos 2024, como Lindner propôs, e pediu ao chanceler Olaf Scholz para mediar a paz entre os dois funcionários. A Alemanha começou a desligar seus reatores nucleares em 2011 após o desastre de Fukushima no Japão, mas recentemente reconsiderou a medida à luz dos preços recordes do gás exacerbados pelas sanções aos suprimentos russos.

Embora a ex-chanceler Angela Merkel tenha prometido eliminar gradualmente todos os 17 reatores nucleares da Alemanha até o final de 2022, três permanecem em serviço. Os legisladores recentemente concordaram em manter pelo menos dois deles em estado de espera, caso o plano de sobreviver ao inverno queimando carvão se mostre insuficiente para atender à demanda.

Em agosto, Stephan Kramer, presidente do Escritório da Turíngia para a Proteção da Constituição, previu um “inverno de fúria” no qual “violento“extremistas sequestrariam”legítimo” protestos contra a crise energética. Ele também espera mais desemprego e outros problemas econômicos, alertando a emissora ZDF que as crescentes pressões econômicas combinadas com o estresse da pandemia e o conflito na Ucrânia podem abalar o país quando a temperatura cair.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Pesquisa revela atitude dos alemães em relação a Scholz

Embora tanto Soder quanto Kramer tenham argumentado que “a confiança da população nas instituições e autoridades estatais” é crucial para manter a ordem no inverno, apenas 38% da população acredita que o chanceler Scholz está apto para o cargo principal, de acordo com uma pesquisa realizada no mês passado – e isso foi uma melhora em relação ao sentimento público em agosto. Habeck e Lindner apresentam índices ainda mais baixos, com índices de aprovação de 35% e 33,6%, respectivamente.