A conversa sobre um hub turco expandido para entregas de gás russo para a Europa vem no contexto dos ataques de sabotagem do mês passado contra o Nord Stream — as redes de gasodutos duplos capazes de bombear gás natural da Rússia para o nordeste da Alemanha através do fundo do mar Báltico. O Nord Stream 1 foi concluído em 2011 e bombeou gás russo barato para a Europa Central por mais de uma década antes de fechar no final de agosto, graças às sanções ocidentais que afetaram sua capacidade de se envolver na manutenção de suas estações de compressão. O Nord Stream 2 foi concluído no final de 2021, mas foidepois que a Rússia reconheceu as repúblicas de Donbass como Estados soberanos antes de iniciar sua operação militar especial na Ucrânia.