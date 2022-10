Le Pen critica Borrell por ameaçar 'aniquilar' Exército russo: devemos nos apegar à diplomacia

A França provavelmente entraria em guerra com a Rússia se Josep Borrell estivesse encarregado da política externa e de segurança do país , disse a líder do partido Reagrupamento Nacional, Marine Le Pen.

“Acredito que devemos nos apegar às ferramentas da diplomacia. Porque quando ouço as declarações do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell – se ele tomasse decisões por nós, acho que já teríamos entrado na guerra”, disse a líder da oposição francesa à BFM TV, neste domingo (16).

Borrell alertou na quinta-feira que o Exército da Rússia seria “aniquilado” pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)

“Existe a ameaça nuclear, e [Vladimir] Putin diz que não está blefando. Bem, ele não pode blefar”, disse Borrell em um evento da Academia Diplomática Europeia em Bruges. “Tem que ficar claro que as pessoas que apoiam a Ucrânia e a União Europeia e os Estados-membros, e os Estados Unidos e a OTAN também não estão blefando. E qualquer ataque nuclear contra a Ucrânia dará origem a uma resposta — não uma resposta nuclear, mas uma resposta tão poderosa do lado militar — que o Exército russo será aniquilado e Putin não deveria estar blefando”, disse Borrell.

A doutrina nuclear da Rússia proíbe expressamente o uso de armas nucleares, a menos que as armas de destruição em massa sejam usadas contra ela primeiro, ou no caso de um ataque convencional tão severo que a própria existência do país esteja ameaçada. A doutrina nuclear dos EUA não possui tais restrições, e o Pentágono rejeita explicitamente a exclusão do conceito de um primeiro ataque nuclear.