Xi Jinping promete 'reprimir duramente elementos anti-China' em Hong Kong

“A política de ‘Um País, Dois Sistemas’ é uma grande inovação do socialismo com características chinesas. Ela provou ser o melhor arranjo institucional para garantir prosperidade e estabilidade sustentadas em Hong Kong e Macau após seu retorno à pátria”, escreveu Jinping, em um comunicado oficial divulgado no âmbito do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCC).