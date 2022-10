Mídia: disparados mísseis contra base militar dos EUA na Síria

Uma base militar dos EUA foi atacada com mísseis na Síria, relatou no domingo (16) a agência iraniana Tasnim.

Segundo ela, pelo menos seis mísseis foram disparados contra o campo petrolífero de Al-Omar, detido pelas forças americanas, no leste da província de Deir ez-Zor . Em seguida aviões militares dos EUA e helicópteros de guerra foram supostamente vistos no local de ataque.

Os mísseis teriam sido disparados desde as áreas de Al-Hanawi e Al-Mazare, também de Deir ez-Zor. No entanto, não foi descoberta a identidade dos atacantes.

No entanto, apesar de o declararem derrotado em 2017, as forças americanas permaneceram no país árabe, retirando petróleo e trigo do país, que tem estado em guerra desde 2011, e que tem sido forçado a compensar isso através de fornecimentos da Rússia e do Irã. Donald Trump, ex-presidente dos EUA (2017-2021), declarou que o objetivo da presença americana era de ficar com o petróleo, enquanto Joe Biden se recusa a comentar a questão.