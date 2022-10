Conflito na Ucrânia se difere da Crise dos Mísseis porque há colapso da ordem mundial, diz senador

“Há semelhanças, mas há diferenças entre o conflito na Ucrânia e a Crise dos Mísseis. A semelhança é a tensão produzida pelo confronto entre a Rússia e o bloco ucraniano, os EUA e a, mas por trás disso, há é uma diferença muito importante além do perigo: neste momento acho que há uma percepção de que as regras do jogo estão em crise, especialmente a ordem unipolar estabelecida por Washington”, disse Hugo Richer, senador paraguaio à Sputnik.