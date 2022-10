Chefe do Tesouro do Reino Unido alerta para impostos mais altos

O governo britânico, liderado por Truss, tem enfrentado uma enxurrada de críticas sobre um novo plano de apoio à economia e teme que o governo aumente o tamanho da dívida pública para implementá-lo. O plano foi apresentado no Parlamento por Quasi Kwarteng e envolve grandes cortes de impostos. Após o anúncio, o rendimento dos títulos do governo do Reino Unido de cinco anos subiu para o nível mais alto desde 2008 de 4,6%, o que significa uma queda na demanda por títulos de dívida. A este respeito, a libra caiu acentuadamente e no decorrer das negociações caiu para um mínimo histórico de 1,054 dólares por libra.