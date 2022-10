Especialistas apontam 'tentativa desesperada' de formar sistema europeu de defesa antiaérea

“As dificuldades surgirão na fase de criação do posto de comando que administrará este sistema, pois terá que ser criado um novo sistema de automação unificado “, comenta o especialista à RT.

MD russo: postos de comando e infraestruturas energéticas da Ucrânia foram atingidos com sucesso

“Talvez os europeus aproveitem a experiência americana e simplesmente comprem deles o tipo de complexos utilizados no sistema NORAD [Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte], que cobre o espaço aéreo dos EUA e do Canadá. Mas se os europeus decidirem criar tal sistema por conta própria, o processo pode levar até cinco anos”, explica.