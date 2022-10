WASHINGTON, 15 de outubro – RIA Novosti. A família do ex-fuzileiro naval dos EUA Grady Kurpasi, que desapareceu na Ucrânia, acredita que ele está vivo e está em um hospital em Donetsk em estado crítico, informou a NBC News.

De acordo com parentes de Kurpasi, o ex-fuzileiro naval permanece em suporte de vida depois de participar de hostilidades ao lado das tropas ucranianas.

Como noticiou o Washington Post, um grupo de militares que serviram anteriormente com o homem desaparecido forneceu às autoridades um documento de 46 páginas, que, em particular, indicava suas últimas coordenadas conhecidas.

Segundo a fonte, no dia do desaparecimento de Kurpasi, ele, juntamente com o mercenário britânico Andrew Hill, foi fazer reconhecimento. Hill foi feito prisioneiro pelas Forças Armadas de RF.