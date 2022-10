Representante russo: Moscou não prevê ogivas nucleares em Belarus, mas medirá passos da OTAN

No entanto, o representante russo frisou que Moscou vai “” dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

De acordo com Vorontsov, no caso de uma deterioração significativa da situação político-militar na região, com aumento das ameaças nucleares, “nos reservamos o direito de tomar medidas adicionais para garantir a segurança do Estado da União“.