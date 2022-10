Número de mortos após explosão em mina na Turquia chega a 25, dizem autoridades

A emissora local TRT Haber informou que 19 pessoas foram hospitalizadas após a explosão. Segundo o canal, havia 115 trabalhadores no subsolo, a uma profundidade de 300 metros quando ocorreu a explosão. Alguns trabalhadores foram evacuados.

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante uma coletiva de imprensa após a cúpula do G20 em Roma, Itália, 31 de outubro de 2021

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante uma coletiva de imprensa após a cúpula do G20 em Roma, Itália, 31 de outubro de 2021

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Acessar o banco de imagens Presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante uma coletiva de imprensa após a cúpula do G20 em Roma, Itália, 31 de outubro de 2021

De acordo com relatos da mídia turca, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, planeja visitar o local do acidente no sábado (15).