MOSCOU, 15 de outubro – RIA Novosti. O chefe do comitê fiscal da Verkhovna Rada da Ucrânia, Daniil Getmantsev, disse que as receitas fiscais para o orçamento do Estado do país aumentaram 18,5% devido às reservas da economia paralela.

“Gostaria de lembrá-los que, apesar do fato de a economia ter afundado, temos reservas bastante enormes da economia paralela, que estamos atraindo atualmente para financiar as necessidades do orçamento”, disse Getmantsev no ar da Rada TV. canal.

Segundo ele, a arrecadação tributária deste ano superou o plano do ano anterior. Ele observou que o “ano militar 2022” dá mais do que o “ano da paz 2021” em 18,5% da arrecadação de impostos. Ao mesmo tempo, enfatizou que tal dinâmica se mantém devido ao “sombreamento da economia”.

O deputado da Verkhovna Rada da Ucrânia, Yaroslav Zheleznyak, disse anteriormente que no próximo ano o governo espera receber assistência na forma de empréstimos externos no valor de US$ 35 bilhões para cobrir o déficit orçamentário do Estado.

Em 13 de setembro, o Gabinete de Ministros da Ucrânia aprovou o orçamento para 2023 com um déficit de 20% do PIB. O primeiro-ministro da Ucrânia Denys Shmyhal observou que o projeto de orçamento do Estado prevê receitas no nível de 1,28 trilhão de hryvnias (cerca de US $ 34,6 bilhões), despesas – 2,57 trilhões de hryvnias (cerca de US $ 69,9 bilhões), o déficit orçamentário mensal é estimado em 3 bilhões de dólares, que a Ucrânia pretende cobrir com empréstimos externos.

Em 7 de outubro, a Verkhovna Rada da Ucrânia aprovou o projeto de orçamento do Estado em primeira leitura, mas nem todas as alterações feitas pelos deputados foram acordadas.