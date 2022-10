Os moradores de Kyiv foram convidados a reduzir o consumo de eletricidade

Na segunda-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, em uma reunião operacional com membros do Conselho de Segurança, disse que um ataque maciço com armas guiadas de precisão foi realizado em instalações de infraestrutura ucranianas. Putin chamou o incidente na ponte da Crimeia de um ataque terrorista destinado a destruir a infraestrutura civil. Segundo ele, Kyiv se equiparou aos grupos terroristas mais odiosos e é simplesmente impossível deixar sem resposta os crimes do regime de Kyiv.