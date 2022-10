WP revela o principal perigo para os EUA na guerra econômica com a Rússia

Segundo escreve o autor, as consequências da guerra econômica global que o Ocidente coletivo está travando contra a Rússia provavelmente serão sentidas ao longo de décadas.

De acordo com colunista, o “perigo principal” para Washington consiste em que essa guerra econômica global está em grande parte sendo conduzida pelos Estados Unidos sozinhos “usando o status único do dólar como sua arma”.

Ao mesmo tempo, muitos países importantes – Arábia Saudita e outros Estados do golfo Pérsico, Índia, Turquia, Indonésia e, acima de tudo, a China – estão procurando maneiras de se livrar da moeda dos EUA e escapar do longo alcance do poder econômico de Washington, alerta o colunista.