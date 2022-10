Suécia rejeita investigar gasodutos no âmbito de agência europeia, citando 'segurança nacional'

Report This Content

A Suécia recusou planos de realizar uma investigação conjunta dos incidentes com os gasodutos Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) e Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2) com a Alemanha e a Dinamarca, informou na sexta-feira (14) a agência britânica Reuters.

Segundo Mats Ljungqvist, o procurador da investigação sueca, Estocolmo já está cooperando com Berlim e Copenhague na questão, uma informação corroborada por Magdalena Andersson, primeira-ministra da Suécia. No entanto, um trabalho conjunto no âmbito da agência judicial de cooperação Eurojust implicaria a revelação de detalhes considerados sensíveis pela Suécia.

“Isto porque há informações em nossa investigação que estão sujeitas à confidencialidade diretamente ligadas à segurança nacional”, comunicou Ljungqvist à Reuters.

“A Eurojust diz em seu portal que uma Equipe Conjunta de Investigação é utilizada na cooperação internacional em matéria penal, compreendendo acordos legais entre autoridades de dois ou mais Estados com o objetivo de realizar investigações criminais”, indica a agência britânica.

Panorama internacional Alemanha envia polícia e militares para investigar explosões do Nord Stream no mar Báltico

A mídia alemã também referiu que a Suécia e a Dinamarca rejeitaram uma investigação conjunta. Ao mesmo tempo, um porta-voz dos Serviços de Segurança Suecos disse que a polícia de segurança nacional estava cooperando com outras autoridades, incluindo internacionais, enquanto o Ministério do Interior da Alemanha afirmou que a polícia federal da Alemanha já completou sua investigação e entregou o respetivo relatório.

O Kremlin tem alertado o Ocidente sobre as sabotagens nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 no mar Báltico, descobertas no final de setembro, e a necessidade de um esforço conjunto com a Rússia nas investigações sobre a questão, algo que tem sido ignorado ou negado por alguns desses países. De acordo com Moscou, ela realizará sua própria investigação sobre o assunto.





