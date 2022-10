Paquistão convoca embaixador dos EUA no país após comentários de Biden sobre armas nucleares

“talvez uma das nações mais perigosas do mundo“, uma vez que possui “armas nucleares sem coesão”. Em um discurso na quinta-feira (13), Biden disse que o Paquistão é“, uma vez que possui “armas nucleares sem coesão”.

“No que diz respeito à questão da segurança dos ativos nucleares do Paquistão, atendemos a todos os padrões internacionais de acordo com a AIEA [Agência Internacional de Energia Atômica]”, disse Bhutto-Zardari em entrevista coletiva hoje (15) segundo a Reuters.

O chanceler paquistanês ainda afirmou que não acha que a decisão de convocar o embaixador dos EUA afetaria negativamente as relações com Washington, e disse que as autoridades estadunidenses podem abordar quaisquer preocupações específicas que tenham sobre o programa nuclear.

Panorama internacional O que venda de armamentos dos EUA ao Paquistão revela no novo xadrez geopolítico?

Entretanto, Bhutto-Zardari relatou que as preocupações com o programa nuclear paquistanês não foram levantadas em sua recente viagem aos Estados Unidos, onde realizou extensas reuniões, inclusive com Departamento de Estado.

Os laços entre Islamabad e Washington, antes aliados próximos, começaram a esquentar depois de alguns anos de relações gélidas, principalmente devido a preocupações com o suposto apoio do Paquistão ao Talibã no Afeganistão, apoio que Islamabad nega.





