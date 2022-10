Retaliação: maior fabricante de chips da China pede que funcionários dos EUA se afastem

O principal fabricante de equipamentos semicondutores da China, a Naura Technology Group , disse a seus funcionários americanos na China que parem de participar do desenvolvimento de componentes e máquinas.

Em um aviso interno, a empresa com sede em Pequim pediu a seus engenheiros americanos que parassem de trabalhar em projetos de pesquisa e desenvolvimento com efeito imediato, disse uma fonte ao South China Morning Post.

O aviso foi emitido depois que o regulamento do Departamento de Estado dos EUA restringiu a “capacidade de pessoas dos EUA de apoiar o desenvolvimento ou produção” de chips em certas instalações de fabricação de semicondutores localizadas na China.

Os fornecedores de equipamentos de chip dos EUA estão retirando seus funcionários americanos das instalações chinesas , incluindo a principal fabricante de chips de memória do país, a Yangtze Memory Technologies.

Os Estados Unidos expandiram os controles sobre as exportações de supercomputadores e semicondutores em relação a 31 entidades localizadas na China. A medida visa acabar com a transferência de tecnologias americanas obtidas por empresas chinesas e repassadas para as Forças Armadas da China.