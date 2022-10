Primeiro-ministro israelense reforça segurança após tumultos em Jerusalém Oriental

“O primeiro-ministro Yair Lapid, esta tarde [13], realizou uma avaliação de segurança após os eventos no leste de Jerusalém e continuou os preparativos para os feriados “, disse o escritório em comunicado, acrescentando que medidas extras foram tomadas para fortalecer as unidades policiais locais por meio do uso dos fundos orçamentais atribuídos.

O escritório observou que Lapid recebeu um relatório detalhado da polícia e dos serviços especiais sobre a situação em Jerusalém antes dos próximos feriados judaicos de Sucot e Simchat Torá. O primeiro-ministro aprovou um plano para alertar as forças de segurança no caso de distúrbios contínuos em Jerusalém e um possível aumento da violência .

No início do dia, dois policiais israelenses teriam sido feridos e nove palestinos detidos por suspeita de envolvimento em confrontos noturnos em Jerusalém Oriental. Motins violentos eclodiram em vários bairros árabes de Jerusalém e partes da Cisjordânia em meio a crescentes tensões sobre as operações das Forças de Defesa de Israel no campo de refugiados palestinos de Shuafat e as visitas judaicas ao túmulo de Joseph, entre outras questões.