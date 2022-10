Especialistas minimizam voto do Brasil contra referendos da Rússia

“O Brasil seguiu o mesmo tipo de comportamento que teve em março deste ano, quando também apoiou uma resolução que criticava as ações da Rússia na Ucrânia. Apesar de ter sido uma movimentação simbólica, do ponto de vista prático não há que se esperar mudanças drásticas nas relações do país com a Rússia, uma vez que o Brasil decidiu por não se juntar às sanções de linha dura que foram aplicadas a Moscou. Além do mais , tanto [o presidente Jair] Bolsonaro quanto [o ex-presidente Luiz Inácio] Lula [da Silva] sabem que as relações com a Rússia serão muito importantes para Brasília tanto no âmbito do BRICS quanto em suas trocas comerciais”, aponta Bezerra.