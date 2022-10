Alemanha apoia decisão de Musk de não pagar Starlink na Ucrânia

Anteriormente, a mídia americana, citando documentos, informou que a SpaceX não poderia mais pagar pela manutenção do sistema de comunicações por satélite Starlink na Ucrânia e estava pedindo ao Pentágono que cobrisse esses custos. Até o momento, um total de cerca de 20.000 satélites foram transferidos para Kyiv. Elon Musk twittou que as operações relacionadas custaram à SpaceX US$ 80 milhões, com custos que chegam a US$ 100 milhões até o final do ano.