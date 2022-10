Quase metade dos países da UE aumentou importações de mercadorias da Rússia

O líder entre os que aumentaram as importações foi a Eslovênia , que quase dobrou a importação de mercadorias russas em relação a maio. A Espanha também aumentou significativamente as importações (69%). Em terceiro lugar no indicador, aparece a Suécia (48%).

Com isso, Moscou tem compensado as perdas com exportações para países fora do eixo ocidental. Uma das alternativas, por exemplo, foi fortalecer as relações comerciais com a Índia. Conforme revelou a agência Reuters, em meados de junho, o fornecimento de petróleo e carvão para o país asiático cresceu exponencialmente entre 27 de maio e 15 de junho de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021.