Exercício nuclear da OTAN contará com bombardeiros estratégicos B-52 dos EUA, revela Casa Branca

“O secretário-geral Jens Stoltenberg anunciou ontem um exercício, um exercício estratégico que a OTAN vai realizar neste outono [no Hemisfério Norte]”.”É chamado de Steadfast Noon e os Estados Unidos vão se orgulhar de participar dele. É um exercício nuclear estratégico anual”, disse Kirby.

O porta-voz explicou que estas manobras são normalmente realizadas no outono e que foram planejadas “com bastante antecedência”.

“Cerca de 14 países da OTAN estarão envolvidos neste exercício, que será conduzido bem longe da Rússia, a mais de 1.000 km de distância”, disse Kirby. “Gostaria também de observar que, muito francamente, esperamos que a Rússia conduza o seu exercício nuclear estratégico anual que eles chamam de Grom já neste mês, que serão manobras em grande escala de forças nucleares estratégicas do lado russo”, acrescentou.

Embora a Rússia provavelmente acredite que este exercício ajudará a projetar forças, particularmente à luz dos recentes acontecimentos, os EUA sabem que as unidades nucleares russas treinam rotineiramente e extensivamente nesta época do ano e que Washington continuará a monitorá-las em conformidade, concluiu o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.