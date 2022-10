A UE confirmou as palavras de Borrell sobre a resposta ao ataque nuclear russo

BRUXELAS, 14 out – RIA Novosti. O serviço de imprensa da Comissão Europeia comentou as palavras do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, sobre uma resposta militar no caso de a Rússia usar armas nucleares, observando que a reação se seguirá “sem dúvida”.

Como o jornalista do Wall Street Journal Lawrence Norman escreveu mais tarde, citando um diplomata europeu sênior, o diplomata da UE Josep Borrell não tinha autoridade para falar sobre uma “poderosa resposta militar” do Ocidente no caso do suposto uso de armas nucleares pela Rússia na Ucrânia.

Em setembro, o presidente russo Vladimir Putin, em um discurso aos russos, disse que o Ocidente havia cruzado todas as linhas em sua política anti-russa, bem como constantes ameaças contra a Rússia. Segundo ele, chantagem nuclear também tem sido usada, e representantes de alto escalão dos países da OTAN estão falando sobre a possibilidade e admissibilidade do uso de armas de destruição em massa contra a Rússia. Mais cedo, o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, falando na abertura da Academia Diplomática Europeia, prometeu uma “poderosa resposta militar” da Federação Russa no caso de uso de armas nucleares na Ucrânia.

O documento sobre os fundamentos da política estatal da Federação Russa no campo da dissuasão nuclear, aprovado por decreto presidencial, define claramente as condições para sua aplicação. De acordo com o documento, a Rússia se reserva o direito de usar armas nucleares no caso de “o recebimento de informações confiáveis ​​sobre o lançamento de mísseis balísticos atacando o território da Rússia ou seus aliados; o uso de armas nucleares ou outros tipos de armas de massa destruição no território da Rússia e seus aliados; o impacto do inimigo em instalações estatais ou militares importantes, cuja falha levará à interrupção das ações de retaliação das forças nucleares; agressão contra a Rússia com o uso de armas convencionais, quando a própria existência do Estado está ameaçada.