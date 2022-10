Biden promete ‘consequências’ para a Arábia Saudita sobre a decisão da OPEP – CMIO

O presidente dos EUA não especificou que ação Washington planejava assumir os cortes na produção de petróleo

O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou a Arábia Saudita sobre as ramificações, depois que o líder de fato da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunciou cortes na produção de petróleo.

“Haverá algumas consequências para o que eles fizeram com a Rússia… Não vou entrar no que considero e no que tenho em mente. Mas haverá – haverá consequências”, alertou Biden em entrevista à CNN.

A Opep+, que inclui a Rússia, anunciou na semana passada que reduzirá a produção de petróleo em dois milhões de barris por dia a partir de novembro, a maior redução do grupo desde o início da pandemia de Covid-19. A medida irritou Washington, que repetidamente instou a Opep a aumentar a produção. Os EUA querem derrubar os preços do petróleo, que são vistos como ajudando a Rússia, o segundo maior exportador de petróleo do mundo, a financiar o conflito com a Ucrânia.

Quando perguntado pela CNN se era hora de Washington reavaliar seu relacionamento com Riad, Biden disse: “sim”, e indicou que o Congresso decidirá sobre as medidas reais quando voltar à sessão após as eleições de meio de mandato.

Os comentários de Biden vieram um dia depois que o senador americano Bob Menendez, que preside o Comitê de Relações Exteriores, exigiu que os EUA “congelar todos os aspectos” de sua cooperação com a Arábia Saudita. Anteriormente, o senador americano Richard Blumenthal e o deputado Ro Khanna pediram que as vendas de armas para Riad fossem interrompidas. Outras autoridades americanas expressaram opiniões semelhantes nos últimos dias.













Enquanto isso, o presidente Vladimir Putin insistiu na terça-feira que as ações da Rússia em relação aos recursos energéticos visam garantir a estabilidade do mercado, não criar problemas.

“Estamos trabalhando ativamente no âmbito da OPEP+… Nossas ações, nossas decisões não são dirigidas contra ninguém… Eles visam a estabilidade nos mercados mundiais de energia… para que a oferta e a demanda sejam equilibradas”, disse Putin ao se reunir com seu colega dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Os Emirados Árabes Unidos também são membros da Opep e foram avisados ​​sobre o corte na produção de petróleo ao lado da Arábia Saudita.

A maioria dos funcionários dos estados da OPEP + disse que o corte é um “técnica, não uma decisão política” e citou um “risco de recessão” como contribuindo para o movimento. Analistas dizem que a medida também é programada para evitar que os preços do petróleo caiam antes da queda sazonal na demanda.

