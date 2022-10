França reiniciará mais 10 unidades de energia nuclear, diz Macron

Com os 56 reatores nucleares, a França possui capacidade total de 61,4 GW .

A empresa de energia francesa Eletricidade da França (EDF, na sigla em francês), operadora das usinas nucleares do país, disse que reiniciaria todos os reatores desligados antes do inverno para evitar uma escassez de eletricidade no país em meio ao aumento acentuado de utilização dos recursos energéticos.