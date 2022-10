Administração Biden é acusada de 'censurar' notícias que comprometem Casa Branca

Na segunda-feira (10), os procuradores adicionaram outras 47 pessoas à lista , que inclui Joe Biden, além de altos funcionários do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, do Departamento Federal de Investigações, da Casa Branca e de outras entidades.

A petição afirma que o objetivo principal da censura é “suprimir o discurso privado que os funcionários federais desaprovam”, como por exemplo, as críticas contra a resposta do governo à pandemia da COVID-19.

Os autores do documento também recordam como o Facebook* restringiu o acesso aos artigos sobre o notebook do filho do presidente, Hunter Biden, que supostamente o vincula a negócios ilegais no exterior, após advertências do FBI à rede social.