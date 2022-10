Coreia do Sul perde rastro de míssil balístico disparado em resposta ao lançamento norte-coreano

De acordo com a agência de notícias Yonhap, o míssil perdeu contato com os equipamentos em terra e, por isso, é impossível saber se o projétil alcançou ou não seu alvo.

Míssil balístico falha e cai no solo durante exercícios de fogo real de Coreia do Sul e EUA (VÍDEO)

O míssil balístico norte-coreano lançado no dia 4 de outubro sobrevoou o Japão pela primeira vez em cinco anos, e teria atingido um alcance recorde na história dos testes do país, chegando a uma distância de 4.600 quilômetros .

Por sua vez, os Exércitos da Coreia do Sul e EUA dispararam dois mísseis do sistema ATACMS, ambos em direção ao mar do Japão.