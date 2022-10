Lavrov: Ocidente usou terror diplomático para forçar países a apoiar resolução antirrussa na ONU

“O Ocidente usou sem vergonha métodos de terror diplomático, pressionando descaradamente os países em vias de desenvolvimento, ameaçando com todos os possíveis tipos de punição. Só com essa chantagem aberta, com essas ameaças, foi possível assegurar resultados. Sabemos perfeitamente bem que a declaração dos americanos de que ‘eles não persuadem ninguém, todos votam por si mesmos’ é mentira. E eles também sabem isso”, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia ao canal de TV russo Pervy nesta quinta-feira (13).