Rússia não reconhecerá resultados de investigação de explosões do Nord Stream realizada sem Moscou

Alemanha envia polícia e militares para investigar explosões do Nord Stream no mar Báltico

Os incidentes foram descobertos em 26 de setembro em dois gasodutos russos de exportação de gás para a Europa, o Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) e Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2), com a Alemanha, Dinamarca e Suécia não descartando a possibilidade de sabotagem.