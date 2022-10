Assessor iraniano: abandono do dólar pela Rússia e China 'é um bom progresso'

“A China e a Rússia, sendo os dois principais membros do BRICS que também inclui a Índia, África do Sul e Brasil , estão realizando muitas transações entre si sem uso de moeda estrangeira [dólar dos EUA].“, disse Velayati.

O dólar estadunidense está em vias de deixar de ser a única moeda de reserva. Em junho, o presidente russo Vladimir Putin disse no Fórum Empresarial do BRICS que as cinco principais economias emergentes devem estabelecer um sistema de reservas internacionais baseado na cesta de moedas do BRICS.