MOSCOU, 13 de outubro – RIA Novosti. Em Uzhgorod, na região Transcarpática da Ucrânia, está sendo desmantelado um monumento aos soldados soviéticos, localizado perto da fronteira com a Eslováquia, disse o chefe da administração regional local (OVA), Viktor Mikita.

O monumento é uma escultura de um soldado de 11 metros de altura. O monumento está localizado perto do posto de controle “Uzhgorod”, perto da fronteira do estado da Ucrânia e da Eslováquia.

“Hoje, a comissão de perfil do OVA Transcarpathian, criada por minha ordem, inspecionou o monumento perto da fronteira eslovaca em Uzhgorod, que tem o nome oficial de “Monumento aos soldados soviéticos da Ucrânia – libertadores”. *.

Segundo o chefe da administração, o enorme monumento tem sinais de acidente e representa uma ameaça real à vida e à saúde das pessoas que estão na fila para cruzar a fronteira do estado. As autoridades da Câmara Municipal de Uzhhorod instruíram os serviços competentes a preparar o monumento para desmantelamento.

O desmantelamento de monumentos relacionados à história soviética, bem como a renomeação de ruas, começou na Ucrânia em 2015, quando foi aprovada uma lei de descomunização. Recentemente, as autoridades ucranianas começaram a lutar não apenas com a história soviética, mas com tudo relacionado à Rússia.